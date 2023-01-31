«النفط» تختتم جائزة التحول الرقمي الثانية

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط، عن تنظيم حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في دورتها الثانية، ومن المقرر إقامته مساء اليوم في فندق جراند حياة – مول 360، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر حامد الملا، وبحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، ومسؤولي وزارة النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة. وبهذه المناسبة، قالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن جائزة التحول الرقمي لوزارة النفط التي تم إطلاقها في شهر يوليو 2022 شهدت منافسة كبيرة من المشاركين من مختلف الشركات والجامعات لإنشاء برنامج نفطي رقمي متطور يهدف إلى خفض المدة الزمنية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، وخفض تكاليف تشغيل العمليات وزيادة وتحسين الإنتاج، مما يساعد على تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وإثرائها وخلق قيمة مضافة للقطاع النفطي الكويتي.

وذكرت الوزارة ان جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي تستهدف تعزيز مسيرة استدامة التميز في القطاع النفطي وتحفيز التنافسية الإيجابية بين الشباب الكويتي في تبني أفضل الممارسات ومعايير التحول الرقمي للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات بما يساهم في إبراز المواهب وتسخيرها في خدمة وتطوير الشركات النفطية.

وقالت وزارة النفط إنه جائزة التحول الرقمي تشتمل على الفئات التالية: الفئة الأولى والتي تضم طالبات وطلاب الجامعات، والفئة الثانية وتضم مجموعة التخصصات الفنية في الشركات النفطية الكويتية، والفئة الثالثة الخاصة بوزارة النفط.

تجدر الإشارة الى ان الجائزة تستهدف الكوادر الفنية والطاقات الشبابية من الجهات الأكاديمية والنفطية وهم شركاء النجاح، وذلك بمشاركة عدد من الجهات هي: شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الشرق الأوسط الامريكية (AUM)، الجامعة الأسترالية، الجامعة الامريكية في الكويت (AUK)، جامعة الخليج، وشركة SLB.

