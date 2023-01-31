«إن سي إم للاستثمار» اختتمت رعايتها البلاتينية لمعرض iFX دبي

مال وأعمال

كعادتها السنوية في رعاية الأحداث المالية العالمية التي تهم المستثمرين، شاركت شركة إن سي إم للاستثمار كراع بلاتيني في معرض (آي اف إكس إكسبو)iFX، الذي يعتبر أول وأكبر معرض مالي للشركات في العالم، الذي أقيم خلال الفترة ما بين 17 و 18 يناير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضره أكثر من 3 آلاف شخص وبمشاركة أكثر من 100 شركة استثمارية وتكنولوجية.

وقالت شركة إن سي إم للاستثمار إن معرض آي اف إكس إكسبو يُعد منصّةً رئيسية لاجتماع الخبراء في مجال التداول على الإنترنت والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتأتي مشاركة شركة إن سي إم للاستثمار في المعرض لاستعراض الخدمات المالية والتقنية التي تقدمها الشركة كرائد دولي في مجال شركات الاستثمار والوساطة المالية.

وقد شهد جناح شركة إن سي إم للاستثمار في المعرض إقبالاً لافتاً من المهتمين بعالم التداول الإلكتروني والراغبين في تطوير مسيرتهم الاستثمارية، حيث قام موظفو الشركة بالرد على كافة الاستفسارات والتعريف بالدور الذي تقوم به الشركة في قطاع الاستثمار باعتبارها واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة إن سي إم للاستثمار السيد/ خورام سعيد: «يسعدنا بأن نعزز وجودنا في المعارض الهامة التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، فنحن نحرص على اللقاء المباشر مع عملائنا والمهتمين من الأفراد بمجال الاستثمار والتداول الالكتروني حيث يعطينا ذلك نبذة عن متطلباتهم واحتياجاتهم ويساعدنا ذلك في تطوير أعمالنا على النحو الذي يتوافق مع تلبية احتياجاتهم».

وأضاف سعيد: «لقد اعتدنا على المشاركة في معرض iFX منذ أكثر من ثلاثة أعوام وحصولنا على جوائز عدة ومستمرون على هذا النهج مع فريق عملنا الدؤوب وعملاء الشركة الأوفياء، وتوجه بالشكر لجميع القيمين على إنجاح هذا الحدث من أفراد وشركات، داعيا إلى متابعة تغطية الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة على [email protected]».

