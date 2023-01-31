«يوبيمنتس» تحصد جائزة «غلوبال إيكونوميكس»

مال وأعمال

حققت يوبيمنتس إنجازاً جديداً في مسيرتها حيث نجحت الشركة في الحصول على جائزة «أفضل مزود لحلول الدفع الإلكتروني الأكثر ابتكاراً في الكويت» من قبل المجلة البريطانية المرموقة «غلوبال إيكونوميكس»، ومقرها المملكة المتحدة حيث أقيم حفل توزيع الجوائز الأربعاء الماضي بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب، المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في يوبيمنتس، علي الحبشي عن سعادته بحصول الشركة على إحدى أهم الجوائز في مجال الاقتصاد والأعمال، مضيفا «أشعر بالفخر الشديد بتمثيلي لفريق من الموظفين المحترفين، والذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هدف الشركة في مساعدة الأعمال التجارية على النمو من خلال توفير حلول دفع سهلة ومبتكرة. ووصف (الحبشي) هذه الجائزة بأنها تمثل «لحظة ملهمة لكل هؤلاء الذين يواصلون السعي نحو إعادة رسم مستقبل الاقتصاد وتقديم المزيد من الحلول القائمة على التكنولوجيا في سوق المدفوعات الرقمية».

وتهدف جوائز «غلوبال إيكونوميكس» إلى تسريع التميز والابتكار في عالم الاقتصاد من خلال تعزيز ثقة الأعمال التجارية وتكريم الشركات تقديراً لمساهماتها الكبيرة في دعم أداء الاقتصاد العالمي.

وتعتبر شركة «يوبيمنتس» إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتأسست الشركة بالكويت عام 2016 بغرض تقديم حلول لأنظمة الفوترة عبر الإنترنت، ومنصة للتجارة الإلكترونية، وتحصيل الإيجارات عبر الإنترنت، وبوابة للدفع الإلكتروني باستخدام الحلول التقنية الأكثر ابتكاراً.

وقد تم تصنيف يوبيمنتس كواحدة من بين أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل مجلة «فوربس» الشرق الأوسط لعام 2022.

وكانت يوبيمنتس قد نجحت عام 2021 في أن تصبح أول شركة للدفع الإلكتروني تحصل على ترخيص بنك الكويت المركزي، وتقدم الشركة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية والذي تم تحميله أكثر من 150,000 مرة.

وتعمل يوبيمنتس حالياً في الكويت والمملكة العربية السعودية كجزء من خطتها الاستراتيجية للتوسع في المنطقة، وتخطط هذا العام لبدء أعمالها في قطر والبحرين.

