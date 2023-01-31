حيات : 1.25 مليار دولار التبادل التجاري الكويتي - الإيطالي

مال وأعمال

قال العضو في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، عمران حيات، إن إيطاليا كانت على مدار ثلاثة عقود أو أكثر بين الشركاء التجاريين للكويت العشرة الأوائل، حيث أظهرت آخر الإحصاءات التجارية لعام 2021 أن إيطاليا احتلت المرتبة الثامنة كأفضل مصدّر للكويت إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.25 مليار دولار.

وأضاف حيات خلال استقبال الغرفة وفداً تجارياً من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) وعدداً من الشركات المتخصصة بالطاقة والنفط برئاسة السفير الإيطالي لدى الكويت السيد كارلو بالدوتشي، أن إيطاليا كانت وجهة رئيسية للاستثمارات العامة والخاصة في الكويت، حيث تعود تجربة الاستثمار الكويتي في إيطاليا إلى عدة عقود مضت.

وأكد حيات أن الغرفة تسخّر جميع الجهود في سبيل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الصديقين، ما يتيح فرصاً كبيرة لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال والاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيطاليا.

وأعرب عن اعتقاده بأن هناك مجالاً إضافياً لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال الاستفادة من جميع العناصر المتاحة في كلا البلدين، حيث إن إيطاليا تتميّز بقطاعات صناعية عدة مثل صناعة السيارات والآلات الثقيلة والصناعات الهندسية والملابس والأزياء، والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع النفط والغاز.

وفي حين أكد حيات حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت على مد كل تعاون ممكن نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا والكويت، أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في إقامة شراكات إستراتيجية.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، قوة العلاقات التجارية بين البلدين، معتبراً أن الكويت إحدى أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا.

وذكر أن قيمة الصادرات الإيطالية إلى الكويت في الأشهر العشرة الأولى من 2022 بلغت نحو 1.86 مليار يورو، بنمو 110 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، بينما صدرت الكويت إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها بنحو 350 مليون يورو بنمو 1000 في المئة، مقارنة بالفترة المقارنة من 2021.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية في الكويت تعمل في قطاعات مختلفة مثل قطاع النفط والغاز، والغذاء، والصحة وغيرها.

وقال إن عدد الكويتيين الذين زاروا بلاده خلال العام الماضي تجاوز الـ25 ألفاً، مبين أن إجراءات استخراج الفيزا سهلة ولا تأخذ سوى أياماً معدودة.

