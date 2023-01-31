2.8 مليار دولار قيمة ترسية المشاريع بالكويت في 2022

مال وأعمال

قال تقرير حديث لكامكو أنفست إن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت خلال العام 2022 في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأثر تراجع قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية إلى القيود التي فرضتها الصين بين فترة وأخرى لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والتي تم رفعها في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلباً على تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس التراجع الذي شهدناه في العام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية. وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار في العام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في العام 2020. وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) والعام 2022. واحتفظت السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بقيمة إجمالية قدرها 54.2 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليار دولار في العام 2021. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 مليار دولار أمريكي مقابل 25.9 مليار دولار خلال العام 2021.

واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. وانخفض إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت خلال العام 2022 ليصل الى 2.8 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في العام 2021. وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع البناء والتشييد أعلى معدل نمو في قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها خلال العام بنمو قدره 3.2 مليار دولار على أساس سنوي لتصل بذلك القيمة الاجمالية للمشاريع 34.3 مليار دولار في العام 2022. وكان قطاع البناء والتشييد هو الدافع الرئيسي لتلك القفزة الهائلة لقيمة العقود المسندة ضمن هذا القطاع في السعودية. وبصفة عامة، شكل قطاع البناء والتشييد السعودي نسبة 59.2 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.

وما تزال آفاق النمو واعدة لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، حيث تخطت قيمة المشاريع في مرحلة الطرح أكثر من 110 مليارات دولار أمريكي، وفقاً للبيانات الصادرة عن ميد، والتي سيتم في الغالب ترسيتها خلال العام. كما لا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بالنسبة للمنطقة بدعم رئيسي من قطاع البناء والتشييد السعودي خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبرى لمشروع نيوم. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت 2.8 مليار دولار خلال العام 2022 مقابل 5.2 مليار دولار في العام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام 2022 أعلى مستوياتها على مدار إحدى عشرة فترة ربع سنوية بوصولها إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 687.7 في المائة على أساس ربع سنوي وبتراجع بلغت نسبته 13.9 في المائة مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي. ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2022 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية لتصل إلى 162 مليون دولار أمريكي مما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة. وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع النقل في الكويت على الغالبية العظمى من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي مقابل 299 مليون دولار أمريكي في العام 2021. وبالمقارنة، فإن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، والذي يعد أكبر قطاع من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام السابق، انخفضت بنسبة 67.3 في المائة وصولاً إلى 839 مليون دولار أمريكي مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي في العام 2021. وصاحب هذا الانخفاض في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد انخفاض مماثل في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها ضمن قطاع النفط والتي انخفضت بنسبة 63.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 372 مليون دولار أمريكي مقابل مليار دولار أمريكي في عام 2021. من جهة أخرى، فإنه وفقاً لميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع ضمن قطاع المياه 102 مليون دولار أمريكي في العام 2022 مقابل عدم ترسية مشاريع ضمن القطاع نهائياً خلال العام 2021.

المشاريع قيد الإعداد

من المتوقع أن يشهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال العام 2023. ووفقاً لميد، من المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين من أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، نمواً يصل إلى نسبة 20 في المائة خلال العام 2023. كما تتوقع ميد أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نمواً بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات.

وبالمقارنة، تصل القيمة التقديرية لمشاريع الكويت قيد الاعداد إلى 156.2 مليار دولار وفقاً لميد. وفيما يتعلق بقطاعات المشاريع المستقبلية قيد الإعداد، هناك نحو 58 في المائة من المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي قيد الاعداد ضمن قطاع البناء والتشييد، ويأتي كل من قطاعي النقل والكيماويات في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 12 في المائة و8 في المائة، على التوالي.

