تسريح العاملين مستمر.. «فيليبس» ستلغي 6000 وظيفة

مال وأعمال

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية المصنعة للأجهزة الطبية، أنها ستلغي ستة آلاف وظيفة إضافية بعدما تكبّدت خسارة مالية ضخمة في 2022 بسبب سحبها أجهزة تنفس معيبة من الأسواق. وتقليص القوة العاملة «الصعب ولكن الضروري» يضاف إلى آخر يتعلق بأربعة آلاف وظيفة أعلنت عنه المجموعة في أكتوبر، على ما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة روي جيكوبس في بيان. وأضاف: «كان عام 2022 صعباً للغاية بالنسبة لفيليبس ومساهميها. نحن في صدد اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين أدائنا بشكل عاجل». وتكبدت الشركة التي يعمل فيها حاليا 80 ألف موظف في العالم، خسارة صافية بقيمة 105 ملايين يورو في الربع الرابع من عام 2022، مقابل أرباح صافية قدرها 151 مليونًا في الربع الأخير من عام 2021.