رينو تخفض حصتها في نيسان إلى 15 %

مال وأعمال

ستخفض مجموعة رينو رأس مالها في شركة نيسان إلى 15 % مقابل 43.7 بالمئة حاليًا، لتصبحا على قدم المساواة، وذلك إثر مفاوضات معقدة استمرّت أشهرًا، بحسب بيان مشترك صادر عن المجموعتين. ويقوم الطرفان بإعادة هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في 1999 بفترات مريحة لكن أيضًا بأزمات ثقة خطيرة خصوصًا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقًا إلى لبنان. وستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15 بالمئة من رأس مال الأخرى، «مع التزام بالمحافظة (على الحصص) وبتحديد سقف مساهماتهما»، بحسب البيان. ولن تبيع المجموعة الفرنسية على الفور أسهمها في نيسان (28,4 بالمئة) لأن قيمتها في السوق حاليًا أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في حساباتها. ولتجنب الانخفاض الهائل في قيمتها، ستوضع هذه الحزمة في صندوق ائتمان مقره فرنسا، وسيتم «تحييد» حقوق التصويت المرتبطة بهذه الأسهم لمعظم القرارات، بحسب البيان.