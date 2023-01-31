ارتفاع أرباح مصرف الراجحي %16

مال وأعمال

ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي المدرج بسوق الأسهم السعودية بنسبة 16 % في عام 2022 ليصل إلى 17.15 مليار ريال سعودي (4.7 مليارات دولار)، مقابل 14.75 مليار ريال في عام 2021. وبحسب البيانات المالية المعلنة على موقع البورصة السعودية، جاءت زيادة الأرباح بدعم من ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12 % نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.95 %. مع انخفاض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 14.66 % إلى 2 مليار ريال تقريباً. وأشارت البيانات إلى ارتفاع ودائع العملاء بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 10 % تقريباً لتصل إلى 565 مليار ريال.