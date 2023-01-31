منى زكي تنافس بمسلسلها «تحت الوصاية»

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تواصل الفنانة منى زكي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «تحت الوصاية»، الذي تنافس به ضمن السباق الرمضاني القادم. وتتواجد منى زكي بسوق الشرباصي في محافظة دمياط، لتصوير عدد من المشاهد تظهر خلالها وهي تتسوق في بعض المحال رفقة طفلين. و«تحت الوصاية» هو عمل من بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين ورشدي الشامي وأحمد خالد صالح وعلي الطيب وثراء جبيل وخالد كمال ومحمد عبدالعظيم ومها نصار، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، ويحكي عن امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد الأسماك، وتواجه مشاكل وخلافات عدة.

