بدر الشعيبي يطلق ألبومه «النسخة الجديدة»

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أعلنت شركة سوني ميوزك انترتينمنت الشرق الأوسط وشركة غمزة للإنتاج الموسيقي الإعلان عن إصدار الألبوم المنتظر «النسخة الجديدة» للفنان ?? والممثل بدر الشعيبي.

وتم استعماله في أكثر من 80,000 مقطع على التكتوك، كما جمع 8 ملايين استماع ومشاهدة على جميع منصات البث الموسيقي. يضم الألبوم 15 أغنية، ثلاثة منها أغانٍ مصرية، والباقي أغانٍ خليجية حديثة.

ومن أبرز الأسماء التي يضمها هذا الألبوم من الشعراء والملحنين والمنتجين: علي صابر وعزيز الشافعي وتامر حسين ونادر حمدي وعلي أبو غيث.

كما يشير عنوان الألبوم «النسخة الجديدة»، فإن شركة سوني ميوزك انترتينمنت الشرق الأوسط وشركة غمزة للإنتاج الموسيقي تقدمان الفنان الشاب بدر الشعيبي بنسخة جديدة ومتطورة إلى قاعدته الجماهيرية القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ومع الإطلاق الرسمي، أقام بدر حفلة موسيقية حية في الكويت وقدم الألبوم في دبي فستيفال سيتي بعرض «تخيل» الرائد الذي تضمن الألعاب النارية والهدايا والمزيد على الواجهة البحرية. كما يتم التخطيط لمفاجأة معجبيه في مسقط رأسه، المملكة العربية السعودية.

يذكر ان بدر الشعيبي. كانت بدايته الفنية وهو بعمر التاسعة بعام 2002 من خلال المسرح حيث شارك بمسرحيتي «النهر المسحور، حلم العملاق»، ثم مسلسل «ثمن عمري» بنفس العام، لتتوالى أعماله بعد ذلك من أبرزها «سوق الحريم، الملافع»، ومن أبرز أغنياته «مالت عليك، فينا».

