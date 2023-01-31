اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان أفلام الخليج في العراق

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برئاسة نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان أفلام الخليج السينمائي اجتماعاً ناقشت فيه الخطوط العريضة والاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإقامة الدورة الأولى من المهرجان في الحادي والعشرين من سبتمبر 2023، بالتزامن مع الاحتفال بيوم السلام العالمي. وأكد النقيب أهمية أن يكون المهرجان احترافياً من جميع الوجوه وبما يرقى الى مستوى المهرجانات الدولية، وبشكل مغاير لأي مهرجانات سينمائية عراقية أخرى، لاسيما أن إنعقاده يجيء بعد النجاح الكبير والمبهر الذي تحقق في بطولة كأس خليجي 25 لكرة القدم، ويعد أول مهرجان سينمائي من نوعه يقام في العراق حيث سيتم احتضان صناع السينما الخليجية التي تشهد تقدماً وتطوراً مهماً وغير مسبوق، كما هو الحال مع السينما العراقية التي استطاعت تحقيق انتقالة نوعية بارزة ونجاحات متميزة سواء على صعيد الشكل أم المضمون، وحصد العديد من المراكز المتقدمة والجوائز المهمة في المهرجانات السينمائية العربية والدولية. وناقش الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية الخاصة التي ستتولى تنفيذ جميع الأهداف المتوخاة بما فيها نوعية الأفلام التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان وقيمة الجوائز المقدمة ودعوة رؤساء المهرجانات السينمائية الخليجية مع كوكبة من نجوم وصناع السينما الخليجية فضلاً عن النقاد والصحافيين والإعلاميين المعنيين بالسينما وغيرهم.. كما تناول الاجتماع مفاتحة رئاسة الوزراء وكل الجهات الرسمية المعنية في العراق، لتقديم الدعم المتكامل واللائق بهذا المهرجان، وبما يعكس أهمية ومكانة السينما ودورها ورسالتها في إشاعة قيم الجمال والحب والسلام ونبذ التطرف والعنف والإرهاب، على طريق مواصلة بناء العراق الجديد.

حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة التحضيرية : عبد العليم البناء، ومهدي عباس، وسعد نعمة، وسعد عبدالله، وفؤاد المصمم.

