شيرين رضا تكشف أسباب موافقتها على مسلسل «وبينا معاد»

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كشفت الفنانة شيرين رضا أسباب موافقتها على تقديم دور «نادية» في مسلسل «وبينا معاد»، الذي يعرض حاليا على شاشة قنوات dmc.

شيرين رضا قالت: «اللي جذبني لشخصية نادية إني عمري ما عملت حاجة زيها، عمري ما اتعرض عليا حاجة زيها، مشاكلها وولادها، وهي ناجحة في شغلها، وناجحة في بيتها، كل دي حاجات بتتحط في شخصية واحدة عمرها في حياتي ما اتعرضت عليا».

وعبرت عن سعادتها مناقشة موضوعات تخص المرأة، وقالت: والله مبسوطة جدًا، المهم إن إحنا نفضل نناقشها مش فترة وننساها، والمرأة نص البلد، والعنف ضد المرأة وبهدلتها في المحاكم، القضايا ديه مينفعش نسكت عليها خالص، ولازم نفضل نناقشها، والمسلسل ده بيوضح قد إيه الست جامدة».

ومسلسل «وبينا معاد» بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وبسمة، ووفاء صادق، ومحمد سليمان، وخالد أنور، وداليا شوقي، وأسامة الهادي، ونادية رشاد، وهاجر الشرنوبي، وغيرهم.

