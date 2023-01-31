سعد العنزي: مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالة وناجحة

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أكد مدير إدارة معرض الكتاب، في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سعد العنزي أن مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب ناجحة وفعالة، لإبراز دور دولة الكويت الثقافي والأدبي في المنطقة، وقال: نثمن الدعوة الكريمة من الهيئة العامة المصرية للكتاب، بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، والذي افتُتح يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة ني?ين الكيلاني، وكوكبة من الوزراء والمسؤولين، وصنَّاع الثقافة والكتاب في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى «أن هناك إقبالا كبيرا جدًّا على جناحي المجلس الوطني؛ الأول الموجود في صالة المعرض الرئيسية، والآخر في صالة البيع؛ خاصة أن هذه المشاركة أتت بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، حيث كانت آخر مشاركة للمجلس الوطني في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل انتشار جائحة كورونا، فاستشعرنا تعطش الجمهور المصري والعربي، من كل الفئات، الطلبة والباحثين والمثقفين والجمهور بشكل عام، لإصدارات المجلس الوطني؛ لما تحتويه من تنوع ثقافي يغطي مختلف المجالات، الثقافية والفنية، وما تقدمه من مواضيع قيمة ومهمة، إضافة إلى رمزية أسعارها».

وعن الجديد الذي يقدمه المجلس هذا العام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قال العنزي: «نشارك بأكثر من 300 عنوان جديد للكتاب، من مختلف إصدارات المجلس الوطني، سواء الدورية، أو الخاصة، أو الكتب المعنية بالتراث، وأيضا بعدد من الإصدارات التشجيعية لمؤلفين كويتيين».

وذكر أنه «تم عقد اجتماع، على هامش المعرض، لمديري معارض الكتاب في الدول العربية، ومجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص معارض الكتاب، ومشاركة الناشرين في هذه المعارض، وكان هناك عدد من التوصيات التي تم الاتفاق عليها وإقرارها، منها تشكيل لجنة فرعية لمتابعة هذه التوصيات، لتكون فعالة في معارض الكتاب العربية القادمة».

