Pathaan يحقق أعلى إيرادات لفيلم هندي

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قامت ?وكس سينما بالإعلان عن تحطيم فيلم Pathaan من إنتاج شركة ياش راج للأرقام القياسية لصندوق التذاكر ليصبح الفيلم الهندي صاحب الإيرادات الأعلى في السعودية.

فقد تمكن الفيلم من بيع 26,159 تذكرة في يومه الأول و67,428 تذكرة خلال عطلة الأسبوع الافتتاحية، بإجمالي 88,840 تذكرة خلال ثلاثة أيام، بما في ذلك يوم الأربعاء، مما يعني أنه حقق أعلى رقم للمبيعات في العطلة الافتتاحية لأي فيلم في السعودية خلال هذا العام.

وتتولى ?وكس سينما توزيع الفيلم على في المملكة العربية السعودية، والذي يشهد عودة نجم بوليوود المحبوب شاروخان بعد توقف لمدة أربع سنوات، في واحد من أكثر الأعمال السينمائية التي كان الجمهور يترقبها للعام الحالي. ويعرض الفيلم في دور العرض في أكثر من 100 دولة - ما يجعله الإطلاق الأوسع نطاقاً لفيلم هندي عالميًا. ويذكر أن الفيلم، وهو من إنتاج شركة ياش راج، يوزع في السعودية من قبل كل من ?وكس سينما وياش راج للأفلام. وفي تعليق له، قال طوني المسيح، المدير الإداري لدى ماجد الفطيم للسينما: «حقق فيلم Pathaan أرقاماً مبهرة مع افتتاحه في عطلة الأسبوع، حيث حطم أرقام مبيعات التذاكر ليصبح الفيلم الهندي الأعلى مبيعاً في السعودية. لقد شهدنا إقبالاً مذهلاً على بيع التذاكر منذ إطلاقها المبكر، وما زال الإقبال مستمراً ليصبح الفيلم مرشحاً ليكون صاحب الإيرادات الأعلى على الإطلاق في المملكة. ولا شك أن النجاح الباهر للفيلم يمثل انطلاقة مميزة لعروض الأفلام في 2023، ويبشّر بعودة قوية للأفلام الهندية بعد الجائحة».

