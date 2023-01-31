تحويل مسلسل Luther إلى فيلم

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بعد طول انتظار، كشف إدريس إلبا عن موعد صدور فيلمه المقبل Luther: The Fallen Sun، الفيلم الذي يقوم فيه بتقديم دور البطولة وسينطلق في صالات السينما وعلى منصة نتفليكس.. وهي مسيرة جون لوثر التي بدأها في مسلسل Luther منذ العام 2010.

كشف إدريس إلبا Idris Elba عن ملامح شخصيته في الفيلم المقبل Luther: The Fallen Sun من خلال إعلان تشويقي قصير شاركه على صفحته على انستغرام، ويظهر فيه إدريس وكأنه يخرج من الظلمة إلى النور، ليخبر المتابعين بما معناه: «شيء ما قادم»، ثم يصدر صوت يسأل: «هل تراني الآن؟».

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد الفيلم المقبل، إذ كشف إدريس عن موعد الفيلم من خلال البوست الذي شاركه، ولفت إلى أنه سيصدر في صالات السينما في 24 فبراير المقبل، بينما سيبدأ عرضه على منصة نتفليكس بعد أسبوعين من انطلاقه في دور العرض أي في 10 مارس المقبل.

لاقى الفيديو الترويجي والاعلان عن موعد الفيلم ترحيباً كبيراً من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحد المستخدمين على بوست إدريس وكتب بما معناه: «أنا هنا من أجله»، وعلق آخر: «أخيراً».

