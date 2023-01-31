«كازا ستريت» أول مسلسل مغربي على «شاهد»

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بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين والضيوف، احتفَتْ منصة «شاهد» بإطلاق الدراما الاجتماعية «كازا ستريت» كأول مسلسل مغربي من «أعمال شاهد الأصلية» على باقة VIP من «شاهد».

تخلّل الحفل الذي احتضنته «سينما «ميجاراما» في قلب مدينة الدار البيضاء بالتعاون مع شبكة «أورانج – المغرب»، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن ينطلق العرض الحصري للحلقتين الأولى والثانية من «كازا ستريت».

وفور انتهاء العرض، التفّ الضيوف والمدعوّون حول أبطال العمل لمُنافشة محتواه الجريء الذي يطرح ملفات شائكة من صميم المُجتمع المغربي.

يضم «كازا ستريت» كلا من النجوم: رضا العلوي، وداد ألما، سلمي كمال، أكرم سهيل، عمر كمال، سلمى كمال، عبدالاله بسبوسي، مريم زعيمي، عمرو بوسيطة، مراد حميمو، رشيد بهجاوي، ربيع صقيلي، صوفيا أخميسي، فاتي جمالي، نبيل عاطف، وآخرين؛ وهو من إخراج محمد علي المجبود؛ فكرة رشيد حمان؛ سيناريو: منصف القاديري، سليم القاديري، فؤاد لوكيلي؛ تصوير أحمد بو تكابة؛ وإنتاج رجاء حساني.

