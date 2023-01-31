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نقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من تصوير مشاهد الموسم الجديد من مسلسل الحركة الشهير، الذي يرتقب طرح الموسم السادس منه قريبًا. تفاصيل عن العمل... بعنوان أنجيلا باسيت تعود لتصوير مشاهد 9-1-1 بعد إعلان ترشحها للأوسكار . المسلسل كان العرض الأول له عام 2018، وعبر مواسمه السابقة، ضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين كان منهم بيتر كراوس في شخصية بوبي ناش، وأوليفر ستارك في دور إيفان باكلي، وأنجيلا باسيت التي تجسد شخصية أثينا جرانت. يضم المسلسل أيضًا في بطولته، عائشة هيندز في دور هنريتا ويلسون، وجافين ماكهيو في دور كريستوفر بياز، وكينيث تشوي في دور هاوي هان، والطفل ماركانثوي ريس في جور هاري جرانت. أنجيلا باسيت. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحصد بها ممثلة من نجمات عالم مارفل السينمائي لترشح لجائزة الأوسكار.