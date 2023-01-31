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Top Movies


Avatar: The way of water فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جامز كاميرون والنجوم: سام وورشنغتون وزوي سالدانا وسيغورني ونقز. Puss in Boots :the Last Wish فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كرافورد. والنجوم: انطونيو بانديراس وسلمى حايك وهارفي غولين. A Man Called Otto فيلم كوميدي ودراما. للمخرج مارك فورستر. والنجوم: توم هانكس ورايتشيل كيلر. Pathaan فيلم أكشن ودراما وإثارة. للمخرج سيدارث آنانيد. والنجوم مثل: شاروخان وديبيكا باديخون وجون آبراهام. Missing فيلم دراما وإثارة. للمخرج نيكولاس جونسون. والنجوم: تيم جرفين وآفا زاريالي ونيا لونغ. Plane فيلم أكشن وإثارة. للمخرج جين فرانسيس ريتشت. والنجوم: غيرارد بيتلر ودانيلا بينيدا ومايك كولتر. InFinity Pool فيلم رعب وغموض وخيال علمي. للمخرج براندون كروتبيرغ، والنجوم: اليكساندر سكارجارد ومياغوث وكيلوباترا كوليمان. Left Behind: Rise of the Antichrist فيلم أكشن وإثارة. للمخرج كيفن سوربو. والنجوم: كيفن سوربو وماري آرمسترونغ ومارك بيلامي. The Wandering Earth2 فيلم أكشن ومغامرات ودرما. للمخرج فرانت غو. والنجوم: آندي ليو وجينغ وزينا بلا هيوسوفا.


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