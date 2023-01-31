فيصل النواف: صون أمن البلاد.. وحماية مقدراتها

وطن النهار

نفذ رجال الحرس الوطني تمرين أسد الجزيرة (5)، في معسكر الشيخ سالم العلي، برعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد. ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، مشيداً بمستوى القوات المشاركة في التمرين، ومؤكداً أن التمارين الميدانية الكبرى تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث المستجدات التدريبية وصقل خبرات المنتسبين عبر إذكاء روح المنافسة بينهم مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية، للقوات لصون أمن البلاد وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد. ويعد تمرين أسد الجزيرة من التمارين العسكرية الكبرى، حيث تشمل فعالياته تدريب قوات الحرس الوطني على حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية للكويت، وتفعيل دور الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة بجهود الإنقاذ في حالات الطوارئ والأزمات، انطلاقاً من البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة المختلفة. وتخلل سيناريو تمرين أسد الجزيرة 5 فرضيات تدريبية عدة للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية الشخصيات، وعزل وتطويق واقتحام مبنى وتطهيره والكشف عن متفجرات والتخلص منها.

كما شمل تدريبات عملية على كيفية التعامل مع حوادث السيارات وتجمعات المياه وإنقاذ العالقين، وتسرب غاز داخل منشأة، وتعاملت فرق إطفاء الحرس الوطني مع فرضية حدوث حريق، إضافة إلى تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة ومتحركة.

