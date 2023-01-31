البرجس: رفع الكفاءة.. وتعزيز الجهوزية الأمنية

وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس رئيس وفد منتخب الكويت للدراجات المائية العقيد عبدالوهاب العمر، والبطل العالمي المقدم محمد بوربيع من مرتبات الإدارة العامة للمرور وذلك بمناسبة حصوله على كأس المركز الأول في بطولة دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية للمحترفين. ورحب الفريق البرجس بضيفيه، مشيدا بالإنجازات التي حققها المقدم محمد بوربيع وحصوله على كأس المركز الأول في بطولة دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية للمحترفين، مؤكدا أن ما حققه وسام فخر واعتزاز لمنتسبي المؤسسة الأمنية وكل أبناء الكويت الذين يبذلون الجهود كافة لرفع اسم دولة الكويت عالياً في المحافل الدولية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحث كل الكفاءات من منتسبيها على إبراز إبداعاتهم وتمنحهم الدعم والتشجيع لمواصلة العطاء بما يرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

يذكر أن المقدم محمد بوربيع حقق الكثير من الإنجازات في رياضة الدراجات المائية منها بطل أبطال العالم ودخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات على التوالي.

وكان الفريق البرجس، قد تفقد موقع الجهات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون2023/1)، والذي يقام تحت اشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والعسكرية بميدان الاديرع، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات.

واطلع على جهوزية الجهات المشاركة في التمرين، كما استمع إلى شرح عن الفرضيات التي سيتم التعامل معها، وآلية التفاعل والتنسيق الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة. ونقل الفريق البرجس إلى القوات المشاركة تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة المشرف العام على القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي الشيخ طلال الخالد، وحرصه على متابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالتمرين المشترك، وتوجيهاته بضرورة اكتساب الخبرات والمعلومات التي تسهم في نجاح التمرين لتحقيق الهدف المنشود. وأكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية أن التمارين المشتركة تعمل على توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة ورفع كفاءة الأفراد لتنفيذ حالات الاستعداد والجهوزية الأمنية وفقاً للحالات الطارئة، وإنجاز الأعمال بالصورة المثالية وعلى الوجه الأكمل.

وفي ختام الزيارة، وجه وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور البرجس بتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للقوات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون 2023/1)، من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

