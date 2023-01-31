الدواس: تعاون كويتي - أميركي لمكافحة الاتجار في المخدرات

وطن النهار

التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، مدير المكتب الإقليمي الأميركي جاريد باتي والوفد المرافق، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.

ورحب اللواء الدواس بضيوفه، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين لمكافحة الجرائم الجنائية كافة خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما ناقش العميد محمد قبازرد آخر التطورات التي تخص المواد المخدرة مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب على المستويات الدولية والإقليمية كافة، كما استعرض خلال اللقاء عدداً من الضبطيات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية، ومن جانبه ثمن جاريد الجهود والتعاون المثمر وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية بدولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من الجهات للتصدي للعصابات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية.

