تطوير شارع القاهرة مستمر إلى منتصف 2024

وطن النهار

تواصل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعمالها في مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحي وخدمات أخرى لشارع القاهرة والمتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2024 ، حيث بلغت تكلفته الاجمالية 109 ملايين و660 الف دينار. ويعتبر مشروع تطوير شارع القاهرة الذي يربط بين الدائري الأول وطريق الفحيحيل السريع أحد المشاريع المهمة الجاري تنفيذها بداية من شارع المنصورية شمالا حتى دوار بغداد جنوبا، بإشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهادفة لزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، حيث يحتوي المشروع على تطوير 7 كيلومترات من الطرق، و2.3 كيلومتر من الطرق السفلية بثلاثة أنفاق على طول شارع القاهرة، إضافة إلى إقامة 5 جسور على مستوى الأرض فوق الأنفاق، وجسر التفافي علوي، و7 جسور مشاة، و5 جسور خدمات، وتحويل وحماية الخدمات بما في ذلك صرف مياه الأمطار. ويهدف تنفيذ تطوير شارع القاهرة لتحسين منظومة الطرق وتأمين حركة مرورية حرة على طول هذا الطريق الشعاعي الرابط مع مدينة الكويت ، بالاضافة الى تحسين الحركة المرورية ومستوى السلامة وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق والتقاطعات على طول شارع القاهرة وتأمين طرق ربط جديدة للمناطق المحيطة ، حيث يعد من المشاريع الرائدة لتطوير منظومة الطرق الإستراتيجية والارتقاء بمستوى السلامة المرورية التي تقوم بتنفيذها الهيئة والإشراف عليها.

