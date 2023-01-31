الجامعة: دعم الأنشطة الطلابية لترسيخ ثقافة الحوار

وطن النهار

أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور محمد الظفيري الحرص على دعم المسابقات والأنشطة الطلابية الهادفة والمثمرة لاسيما دوري المناظرات لترسيخ ثقافة الحوار المنتج للمعرفة وفسح المجال للاختلاف وتقبل الرأي الآخر. وقال الظفيري في تصريح صحفي قبيل مغادرة وفد فريق جامعة الكويت للمناظرات إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية إن دوري المناظرات يعزز التنوع المثري عن طريق تشجيع حرية الرأي والنقاش المفتوح ويثبت مبادئ الحوار البناء بين الشباب بعيدا عن المشاحنات والحوارات العقيمة. وأضاف الظفيري الذي يترأس الوفد الكويتي أن فريق جامعة الكويت يشارك في البطولة بسلطنة عمان التي تستمر حتى الثالث من فبراير المقبل بمرافقة المشرف العام ومدرب الفريق الدكتورة نوال الكندري والمحكم عبدالله المطيري ورئيس قسم العلاقات العامة للعمادات النوعية أمل الكندري.