المنفوحي: 500 مليون دينار لتطوير كورنيش الجهراء

وطن النهار

كشف المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أن مشروع كورنيش الجهراء، تبلغ تكلفته 500 مليون دينار.

وأكد المنفوحي في رده على ملاحظات أعضاء البلدي أن هناك 5 مشاريع رئيسية تأتي في إطار عمل برنامج الحكومة، مشيرا إلى ان المجلس البلدي شريك رئيسي في عملية تنفيذ المشاريع التنموية وأولها مشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الاحمد، وقال ان البلدية قامت بالتعاون مع مكتب عالمي لإعداد التصاميم المبدئية للمشروع والحصول على اعتماد الدراسات المرورية وتقرير نطاق دراسة المردود الاجتماعي والبيئي. وحول مشروع تطوير خليج الصليبخات، أكد المنفوحي وجود عقبات مع المجلس الأعلى للبيئة، مشدداً أن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك العقبات ومن ثم طرحه بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع عبدالله الأحمد.

وتطرق المنفوحي إلى عملية تحرير الأراضي، فقال إن البعض منها تمتلك حق الامتياز لها «شركة البترول»، لافتا إلى أن هناك متابعة من قبل البلدية مع الجهات المعنية تحرير الأراضي.

وعلق أعضاء البلدي على رأي الجهاز التنفيذي بعد مداخلات القائمين على المشاريع الخمسة، فقال العضو فهد العبد الجادر إن المجلس البلدي ليس مجلس اجتماع وموافقات، مشددا على أن دور البلدي أكبر من ذلك وطالب الجهاز التنفيذي بشرح المشاريع الـ «5» المرتبطة برنامج عمل الحكومة، لمعرفة كيف نصل لآلية تطوير المشاريع بشكل متسارع وليس بطيء.

بدوره، قال العضو د. حسن كمال: لدينا قلق حول المشاريع التنموية التي تقدمت بها الحكومة، لافتا إلى أن المشاريع الورقية لدينا «كثيرة» لذلك لا نريد احلاماً على الورق.

أسس علمية

بدورها أفادت العضوة المهندسة منيرة الأمير أن الرؤية التشريعية يجب ألا تنفصل عن الواقع وأن المساهمة الحقيقية التي نقدمها للوطن بحكم موقعنا بالمجلس البلدي هي تعزيز مفهوم التخطيط وفق أسس علمية قبل اعتماد المشاريع، مشيرة الى انها السبيل للنهوض بكل القطاعات والبعد عن تنفيذ المشاريع بداعي الموقف وأيضاً السعي لتدارك أي قصور تشريعي. وذلك حتى تتفق جهود ذراعي البلدية التشريعية والتنفيذية وخطط الدولة التنموية فلم يتبق في الوقت متسع لذا علينا جميعاً أن نسارع الخطى لنواكب التطوير العمراني والاقتصادي في العالم ونرى بلدنا كما نتمنى.

رفاهية مستدامة

من جهتها، تقدمت العضوة علياء الفارسي باستفسارات وأسئلة عن برنامج عمل الحكومة تتعلق ببلدية الكويت، مشيرة الى انطلاقه بعنوان «وطن آمن ورفاهية مستدامة» تحت شعار «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطن».

وأوضحت أن تصحيح المسار هو أحد المقومات الأساسية لتعزيز المواطنة والولاء للوطن باعتباره البيت العود الذي يجمع الجميع، لافتةً الى أربعة عوامل، أولها يتعلق بالمحور الاجتماعي ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية، متسائلة: هل سيطبق ذلك على المناطق السكنية القائمة؟، وثانياً بالنسبة للمحور الصحي وضرورة إزالة النفايات الصلبة والعشوائية والمنتشرة على جوانب الخطوط السريعة وفي الصحراء والتوسع في أنشطة إعادة التدوير مع تطبيق مبدأ فرز النفايات من المصدر والتوسع في إقامة مراكز الفرز عند مكبات النفايات.

ولفتت إلى محور الترفيه والرياضة، متسائلة عن مشروع دراسة تطوير ساحل الصليبخات، وبحسب ماهو مذكور في الجدول فان الأدوات التشريعية الخاصة به عبارة عن قرار يصدر من البلدية ومدته سنة واحدة فأين هذا المشروع؟

