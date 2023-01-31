سفير أرمينيا: إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول قائم

وطن النهار

أكد سفير أرمينيا لدى البلاد سارمين باغدا سريان أن العلاقات بين البلدين تتوسع في جميع الاتجاهات وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن العلاقات لجيدة ومتميزة وليست على المستوى الرسمي فقط بل المستوى الشعبي ايضاً.

وكشف في تصريح صحافي على هامش عرض تقديمي حمل عنوان قطاع التكنولوجيا المتقدمة في أرمينيا وإمكانياته عن قرار الحكومة الارمينية إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى أرمينيا في عام 2022 وتسيير خط مباشر بين البلدين لخدمة أبناء الجالية والسياح في الصيف المقيل على متن الخطوط الارمينية.

ولفت إلى ان الجانبين بصدد التخطيط لعقد لجنة المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتركيز العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليم والسياسي بينهما. كما ذكر ان هناك 5 آلاف أرميني يعيشون في الكويت. وعن التبادل التجاري بين البلدين ما بعد كورونا، قال: نحن نعمل على تطوير التعاون بيننا والذي سيتعزز مع فتح الخط المباشر بين البلدين في الصيف المقبل.

من جانبه قدم المدير التنفيذي لاتحاد شركات التكنولوجيا النقدية الارمينية هايك تشوبنيان بحضور ممثلي شركات القطاع الخاص الكويتية عرضاً عن قطاع التكنولوجيا في أرمينيا وفرص التعاون في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات أخرى سيجريها خلال زيارته الحالية في الكويت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والمؤسسات الكويتية الأخرى، كاشفا عن افتتاح اول مختبر هندسي ارميني رسمي سيتم في المدرسة الارمينية في الكويت اليوم (الثلاثاء).

