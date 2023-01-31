«جمعية المعلمين»: القضاء على الغش مسؤولية مجتمعية

وطن النهار

شاركت جمعية المعلمين الكويتية في اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لمناقشة آليات محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه ذلك، وقد مثل الجمعية أمين الصندوق عبدالله الكندري، وعضو مجلس الإدارة عبدالله العجمي. وعرض الوفد أهم المقترحات الخاصة بجمعية المعلمين لمواجهة هذه الظاهرة ومنها كتاب الجمعية الخاص بمقترحاتها حول لائحة الغش 2017، وكذلك توصيات المؤتمر التربوي الرابع والاربعين، وأيضا التعاون مع عضو مجلس الأمة د.عبدالكريم الكندري للاقتراح بقانون لمكافحة الاخلال بالاختبارات. وتؤكد جمعية المعلمين ان القضاء على هذه الظاهرة ليس مسؤولية وزارة التربية وحدها وإنما هو مسؤولية مجتمعية تتم بالتشارك والتكامل بين مختلف القطاعات والافراد وان هذه الظاهرة السيئة تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة وتغليظ العقوبات للحد منها وهذا ما ذهبت إليه جمعية المعلمين في آخر مقترحاتها والتي سبق أن اشارت إليه بالتعاون مع عضو مجلس الامة د.عبدالكريم الكندري في ايجاد قانون رادع ومكمل يعالج الفراغ القانوني الموجود. وكذلك أكدت الجمعية ثبات موقفها في دعم القرار الوزاري 2018/ 21 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات ودعم اجراءات الوزارة في هذا الشأن.