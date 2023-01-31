1.5 مليار دينار ارتفاعاً في القروض إلى 17.7 ملياراً

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن تسجيل القروض الاستهلاكية والمقسطة 17.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 16.23 ملياراً بنهاية الفترة المقابلة من 2021، مسجلة ارتفاع قدره 1.47 مليار دينار.

فيما بينت الإحصائية تسجيل القروض الاستهلاكية حوالي 1.9 مليار بنهاية 2022، سجلت القروض الإسكانية 15.7 مليار دينار، مقابل 1.84 مليار للقروض الاستهلاكية و14.3 ملياراً للقروض الإسكانية.

وبينت الإحصائية أن إنفاق الكويت بنهاية 2022 بلغ 41.9 مليار دينار في 2022، مقابل 34.25 ملياراً إجمالي إنفاق الكويت في 2021، بزيادة قدرها 7.65 مليارات دينار.

وتشير الإحصائية إلى ارتفاع وتيرة الإنفاق عبر الاونلاين من 10.12 مليارات دينار بنهاية 2021 إلى 14.57 ملياراً بنهاية 2022، بزيادة قدرها 4.44 مليارات دينار. كما سجل الإنفاق عبر الأونلاين 35% من إجمالي إنفاق الكويت عبر الأونلاين.

وتأتي الارتفاعات في مستويات القروض الاستهلاكية والمقسطة على الرغم من المطالبات النيابية بوقف الفوائد وإسقاط القروض.

وقد سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية نمواً بنسبة 8.03% سنوياً بما يعادل 1.098 مليار دينار ؛ ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركزي لشهر ديسمبر، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي 14.779 مليار دينار، مقابل 13.681 مليار دينار في الشهر المماثل من 2021.

كما نمت الاحتياطات الرسمية للكويت على أساس شهري بنحو 2.62%؛ إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر الماضي 14.402 مليار دينار.

ودعم النمو السنوي للأصول الاحتياطي الرسمي للكويت بند العملة والودائع في الخارج فقط التي بلغت في ديسمبر الماضي 13.127 مليار دينار، بنمو 9.41% عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 11.998 مليار دينار، مع زيادة شهرية 2.91%.

يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

فيما ارتفع حجم السيولة المحلية، حيث سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي «عرض النقد 2» نحو 38.43 مليار دينار مقابل 36,25 مليار دينار في ديسمبر 2021.

