دراسة صادمة.. السيارات الكهربائية أكثر كلفة من التقليدية

مال وأعمال

للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وفر مالكو السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أموالاً أكثر من أولئك الذين يقودون نظيراتها الكهربائية.

ووجدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات «Anderson Economic Group»، أنه مع انخفاض أسعار الوقود التقليدي المتضخمة في نهاية العام الماضي، كانت تكلفة الوقود لمعظم سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) أرخص نسبياً في الربع الأخير من عام 2022، من شحن سيارة كهربائية مثيلة، وفقاً لما نقله موقع «Yahoo finance. وانخفضت تكلفة القيادة لمسافة 100 ميل في سيارة تعمل بالبنزين بأكثر من 2 دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

ومع ارتفاع أسعار الكهرباء العام الماضي، أصبحت السيارات التقليدية متوسطة السعر أكثر اقتصادا من السيارات الكهربائية للمرة الأولى خلال 18 شهرا.

