الكويت تبنت عوالم الميتافيرس والعملات المشفرة

مال وأعمال

يمتلك نحو 77% من مستهلكي السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي فهمًا واضحًا للعملات المشفرة.

وتتحلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنية التحتية المناسبة لتنفيذ مبادرات التجزئة للمنتجات الفاخرة بنجاح في العالم الافتراضي، الميتافيرس.

احتضنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، احتياجات شبابها البارعين في مجال التكنولوجيا (45% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تقل أعمارهم عن 30 عامًا) من خلال إنشاء نظام مالي متقدم ومنظم وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر 2022، من قبل مجموعة شلهوب بعنوان «عالم الميتافيرس في دول مجلس التعاون الخليجي والإمكانات الواعدة في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة».

يستند التقرير إلى مقابلات مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مجتمع الشركات الناشئة والكبيرة، واستطلاع أُجري لنحو 1600 مستهلك للمنتجات الفاخرة تتراوح أعمارهم بين 16 و45 عامًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لقياس معدل التبني الفعلي والسلوك المستقبلي تجاه العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والميتافيرس.

هيئات ناظمة حكومية

بهذا، حصل الاستخدام المستقل للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs على الموافقة في البلدان الـ 6. على سبيل المثال، وافق البنك المركزي السعودي - مؤسسة النقد العربي السعودي - (SAMA) على استخدام البلوكتشين في تحويل الأموال إلى البنوك المحلية.

