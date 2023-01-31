الأمير: تفجير مسجد بيشاور يتنافى مع الشرائع والقيم

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان والذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة وثلاثين شخصاً والعديد من المصابين، مؤكداً سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

