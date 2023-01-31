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وطن النهار

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رسالة من الرئيس الجزائري إلى صاحب السمو أمير البلاد


تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.


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