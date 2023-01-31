في قصر بيان العامر انطلاق احتفالات الأعياد الوطنية برفع العلم غداً

وطن النهار

أعلنت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية اعتماد يوم غد (الأربعاء) موعداً لرفع العلم إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت لهذا العام في قصر بيان العامر.

وأكدت اللجنة - في بيان صحافي - حرصها على تميز فعاليات وأنشطة الاحتفالات الوطنية نظرا إلى ما تحمله هذه المناسبات من معان سامية وأهداف نبيلة تعمق الانتماء الوطني وتجسد ثوابت الولاء.

وقالت اللجنة التي يترأسها وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إنها ركزت بشأن الاحتفالات على أفكار متجددة تسهم في تعزيز وإبراز اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي الكويتي للخروج بأبهى صورة تكون معبرة عن عراقة وأصالة ومعاصرة دولة الكويت وشعبها الوفي لقيادته الحكيمة والرشيدة. ولفتت في موازاة ذلك إلى أهمية وضرورة العمل على استثمار الطاقات الشبابية وإشراكها في الفعاليات وتبني أفكارها ووجهة نظرها.

وذكرت أنه في إطار الاستعدادات والتحضيرات فقد تم التأكيد على ارتباط الخطة البرامجية لوزارة الإعلام ارتباطا وثيقا بما ستقدمه مختلف مؤسسات الدولة من فعاليات ومشاركات وأن تتم التغطية التلفزيونية لبرامج الأعياد الوطنية بالصورة التي تليق بهذه المناسبات الوطنية مع التركيز على جذب الشباب للمشاركة بأفكارهم المتطورة غير التقليدية والتي تواكب اهتماماتهم والتطور الحضاري الذي يعيشه العالم من حولنا.

وشددت على أهمية التمسك بقيم وتقاليد المجتمع الكويتي من أجل الظهور خلال الاحتفالات بمظهر رسمي وشعبي معبر عن وحدة وتكاتف أبناء الكويت في بناء الوطن والحفاظ عليه.

