وفد عماني زار «كونا».. واطلع على خدماتها الإخبارية

وطن النهار

زار وفد من كلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان الشقيقة برئاسة السفير الدكتور أحمد باعمر مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في إطار زيارة الوفد لدولة الكويت. واطلع الوفد العماني الذي ضم عددا من كبار الضباط العسكريين في الهيئة التوجيهية الإدارية في الكلية على تجربة وكالة الأنباء الكويتية ودورها الإعلامي محليا وإقليميا وأهميتها في مواجهة التحديات وسط الثورة التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. واطلع كذلك على الخدمات الاخبارية التي تقدمها الوكالة وشبكة مراسليها في الداخل والخارج وقام بجولة تفقدية في قاعة التحرير حيث اطلع على سير العمل لدى إدارات القطاع المختلفة وكيفية التعامل مع الاخبار. من جانبه، أكد السفير الدكتور أحمد باعمر خلال جلسة حوارية في إطار الزيارة أهمية دور الاعلام لاسيما الرسمي المتمثل في وكالات الأنباء في نقل الصورة الحقيقية للأحداث مشيدا في هذا الاطار بدور (كونا) وأهميتها الاقليمية لما تتميز به من انتشار ومهنية ودقة في نقل الاخبار والاحداث المحلية والاقليمية والدولية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما يحمله ذلك من تحديات. وأعرب باعمر عن تطلعه نحو مزيد من التعاون بين (كونا) وشقيقتها وكالة الأنباء العمانية في شتى المجالات بما يضمن إيصال الرسالة الاعلامية الحقيقية المنشودة والصادقة.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع التحرير في (كونا) عصام الغانم أهمية دور الإعلام عموما والرسمي خصوصا في نقل الأحداث بصورتها الحقيقية والتعامل معها بكل مصداقية وشفافية.

وقال الغانم إن ما يشهده العالم من أحداث متسارعة وسط الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي يفرض تحديا أمام وسائل الاعلام ووكالات الأنباء لاسيما في مواجهة الشائعات والأخبار الموجهة غير الدقيقة الأمر الذي يتطلب مهنية عالية ودقة في التعامل مع هذه الأحداث والتأكد من استسقاء الأخبار من مصادرها المباشرة لاسيما ان (كونا) جهاز إعلامي مزود وصانع للخبر.

