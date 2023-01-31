القوانين السبعة.. «باقية وتتمدد»!

الأولى

انتشر حديث أمس في أوساط النواب عن احتمالية ابطال الانتخابات البرلمانية السابقة بحكم دستوري وسط غموض شديد لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية بعد قبول استقالة الحكومة.

وجاء المؤتمر الذي عقده النائب شعيب المويزري أمس ليصب في خانة ما يتم تداوله، حيث أكد وجود مخطط لحل المجلس، متهما ما اسماها الحقبة السابقة بأنها تقف وراء ذلك المخطط.

وفيما يسعى عدد من النواب الى ترطيب الأجواء مع الحكومة إلا ان المويزري ما زال مصرا على عدم سحب قوانين اللجنة المالية السبعة ومن بينها اسقاط القروض وغرفة التجارة التي كانت

السبب في تدهور العلاقة بين السلطتين، حيث أكد انه لن يتم سحب أي تقرير من تقارير اللجنة في الجلسات القادمة، لافتا الى ان القضية مو عناد بل هي مصلحة الشعب الكويتي.

وهاجم المويزري وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بشدة، معتبرا انه السبب في التأزيم بين السلطتين.

وبشأن المعاشات الاستثنائية أوضح المويزي ان العضو يتسلم ما يقارب الألفي دينار واذا تم حل المجلس شلون يعيش النائب؟

وقال ان النواب يأخذون راتبا تقاعديا وليس استثنائيا، كاشفا عن ان اللجنة المالية ستوافق على تعديل المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية وليس الغاءها لان هناك ابناء الشهداء والعسكريين المشمولين بها ولذلك سيتم الغاء الوزراء والقياديين والنواب غير المستحقين.

من جانب آخر قدم النائب د. مبارك الطشه اقتراحا برغبة بتأجيل أقساط القروض الإسكانية للمواطنين المخصص لهم في ضواحي مدينة المطلاع، والاستمرار في صرف بدل الإيجار المستحق حتى استكمال الخدمات والمرافق الاساسية وتشغيلها.