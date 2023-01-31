الدروازة.. ومسؤولو «العازة»!

الأولى

لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير ولو لوهلة في ان تكون دولة بكامل اجهزتها الحكومية عاجزة عن حل مشكلة 500 متر مربع في أهم منطقة بعاصمتها، ولا يمكن كذلك تصور أن مثل هذه البقعة من الأرض أصبحت صعبة أمام جيش المهندسين الذين تمتلكهم الأجهزة الحكومية ذات الشأن والمتخصصة في الانشاء والتعمير والصيانة وشق وتعبيد الطرق. دروازة العبدالرزاق.. وما أدراك ما أهميتها لتسهيل حركة المرور في قلب مدينة الكويت اذ هي أشبه بالمفصل الحركي الذي ينقل المركبات وقائديها من منطقة الى أخرى فبالشمال سوق المباركية والبورصة والطريق المؤدي لقصر السيف وفي الجنوب مجمع البنوك وأهم الأسواق والمجمعات التجارية وغربا وشرقا الشارع الحيوي والأهم في العاصمة والذي يحوي العديد من الأبراج ومراكز التسوق وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

إلا أن هذا القلب لم يعد ينبض.. وهذ المفصل ناله ما ناله من الخشونة والتيبس الحركي حتى أصبح الجسد المروري يشكو من صعوبة الحركة ويتسبب بكثير من المشكلات وتعطيل مصالح الناس والتـأثير على الحركة التجارية وعمليات البيع والشراء، وكل هذه التأثيرات لم تحرك ساكنا لدى المسؤولين لايجاد حل جذري وسريع لمشكلة نفق دروازة العبدالرزاق المغلق.!

ومع كثير من المحاولات لانعاش الموقع واعادة احيائه وتعميره واصلاحه وايضا التفكير حتى بدفنه وكأنه لم يكن الا ان أيا من هذه الحلول لم تنفذ حتى يومنا هذا وان عملوا على تطبيق احدها يتوقف العمل مرة أخرى وكأن النفق أصبح مسكونا بأرواح اللاعودة.!

ان الأمر لم يعد يحتمل الكثير من التفكير او المحاولات، فمن غير المنطقي ان يكون الجميع عجزوا عن ايجاد حل لهذه المشكلة منذ شهر اكتوبر من العام 2020 وكأن الفكر الهندسي والانجاز الحكومي توقف عند ذاك التاريخ! الناس عند مرورها بالدروازة أصبحت تقيس اغلاق المكان على الكثير من الأماكن المغلقة في البلاد وكذلك على العجز الموجود في استحداث مشروعات تنموية ذات قيمة فأصبح اليأس يتملك الجميع من امكانية اصلاح الحال والشاهد على ذلك نفق دروازة العبدالرزاق.

ويبقى الحال على ما هو عليه كبقية المشكلات المصابة بها البنية التحتية وخاصة الشوارع، حتى أصبح الوضع لا يطاق اذ خسر الناس ارواحا عزيزة نتيجة حادث مروري سببه حفرة هنا او طريق بائس هناك وخسروا كذلك ممتلكاتهم الخاصة حتى أصبح الشخص يزور كراجات الاطارات وزجاج السيارات أكثر من رؤيته لأهله والجلوس مع ابنائه. كتبوا وكتبنا كثيرا عن دروازة العبدالرزاق الا انهمن غير المعقول ولا المقبول بقاء الوضع على ما هو عليه.

قديما قالوا: راحت رجال تنطح الدروازة حتى جاء زمننا لنكمل فيه هذا المثل بـ وجتنا مسؤولين العازة!