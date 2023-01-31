جونسون: بوتين هددني بـ«صاروخ» الكرملين: «كذّاب»

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لندن- الوكالات: كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بصاروخ قبل حرب أوكرانيا فيما رد الكرملين بسرعة مؤكدا أن هذه التصريحات كذب.

وفي وثائقي مكون من ثلاثة أجزاء بثت بي بي سي أولى حلقاته امس يروي جونسون مكالمته الطويلة جدا وغير العادية مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.

وفي ذلك الوقت واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي مهاجمة جارته رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

وتابع جونسون في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة... أو شيئا من هذا القبيل. في المقابل علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، امس على تصريح جونسون بالقول إن ما قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق ليس صحيحا.

واوضح بيسكوف ما قاله جونسون ليس صحيحا وبعبارة أخرى هو كذبة.

وأضاف أن جونسون قد يكون تطرق إلى الأمر بوعيه الكامل أو لاشعوريا. غير أن قلق موسكو في الحالة الثانية لن يكون أقل، حيث سيعني ذلك أن المسؤول البريطاني لم يفهم عما كان يتحدث مع الرئيس الروسي.

وفي تعليقات أخرى قال بيسكوف إن الغرب يشجع مطالب أوكرانيا بإمدادات أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد كبير وزيادة في مشاركة حلف شمال الأطلسي الناتو في الصراع