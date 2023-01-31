41.9 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في 2022

الأولى

كشفت بيانات مصرفية أن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2022 سجل قفزة كبيرة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق حيث وصل الى 41.9 مليار دينار خلال العام كاملا، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلال عام 2021.

وأكدت البيانات انه مقارنة بإنفاق عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة ?يروس كورونا، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة 80.6% وبقيمة 18.7 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.2 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.

وأشارت الى ان ذلك يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنقاق الاستهلاكي، علاوة على إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر، وهو ما وفر سيولة كبيرة لديهم عززت من إنفاقهم الاستهلاكي غير المسبوق منذ بداية العام السابق.