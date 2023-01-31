القروض ترتفع إلى 17.7 مليار دينار

الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية، عن ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة الى 17.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 16.23 ملياراً بنهاية الفترة المقابلة من 2021، مسجلة صعود قدره 1.47 مليار دينار.

و بينت الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي، تسجيل الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة نمواً بنسبة 8.03% سنوياً بما يعادل 1.098 مليار دينار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وحسب الإحصائية، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي 14.779 مليار دينار، مقابل 13.681 مليار دينار في الشهر المماثل من 2021. كما نمت الاحتياطات الرسمية للكويت على أساس شهري بنحو 2.62%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر الماضي 14.402 مليار دينار. ودعم النمو السنوي للأصول بند العملة والودائع في الخارج فقط التي بلغت في ديسمبر الماضي 13.127 مليار دينار، بنمو 9.41% عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 11.998 مليار دينار، مع زيادة شهرية 2.91%.

فيما ارتفع حجم السيولة المحلية، حيث سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي عرض النقد 2 نحو 38.43 مليار دينار مقابل 36,25 مليار دينار في ديسمبر 2021.

