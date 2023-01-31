طهران: هجوم أصفهان «إسرائيلي».. والرد قادم

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عواصم- الوكالات: كشف مسؤول إيراني أن المؤشرات الأولية تقود إلى أن إسرائيل متورطة في الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان وسط البلاد متوعدا بالرد وقال ان المسيرات انطلقت من الداخل وعلى مقربة من الموقع المستهدف. وأكد المسؤول الايراني لقناة الجزيرة القطرية أن هجوم أصفهان لم يكن موفقا، وكلام المصادر الإسرائيلية عن نجاحه مجرد دعاية للتعتيم على الفشل.

وأضاف أن إسرائيل تعرف جيدا أنها ستتلقى ردا، وهذا ما حدث سابقا بعيدا عن الضجيج وكثرة التصريحات. وقال إن واشنطن نأت بنفسها عن الهجوم لأنها تعلم أنه فاشل محذرا من أن هناك من يلعب بالنار ولا شك لدينا بأنه سيكون أول من يحترق في حال قرر إشعال حرب إقليمية.

واكد ان المسيرات المستخدمة في الهجوم انطلقت من داخل ايران، وهو ما يتفق مع ماذكرته صحيفة نيويورك تايمز بأن الدرونز انطلقت من داخل إيران.

وهي من نوع يسمى كوادكوبتر لأن لديها أربعة دوارات ولديها مدى طيران قصير. وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران.

وأوضحت المصادر أن ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. الى ذلك أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن واشنطن لم تشارك بأي عملية عسكرية في إيران، وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر، إنه لم تشارك أي قوات عسكرية أميركية في ضربات بإيران، كما أنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.