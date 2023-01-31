500 مليون دينار لتطوير واجهة وكورنيش الجهراء

الأولى

كشف المدير العام للبلدية احمد المنفوحي امام المجلس البلدي امس عن خمسة مشاريع تأتي في اطار برنامج عمل الحكومة.

وقال ان المشروع الاول يتمثل بالمركز التعليمي الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد وهو في طور تأهيل الشركات ويتم بعدها الطرح للتنفيذ على خمس مراحل.

واضاف أن المشروع الثاني يتعلق بتطوير واجهة الجهراء البحرية لخلق هوية جديدة للمجتمع الكويتي وهو في طور الطرح الآن بكلفة تصل الى 500 مليون دينار.

وأشار الى ان المشروع الثالث يتمثل بتطوير خليج الصليبخات، مشيرا الى ان هناك بعض العقبات مع المجلس الأعلى للبيئة على أحد المحاور الأساسية فيه ، وقال إن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك العقبات ومن ثم طرحه بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع عبد الله الأحمد. وذكر ان المشروع الرابع هو المنطقة الاقتصادية في العبدلي التي تهدف الى دعم مبادرات الاستثمار التي ستعمل على نمو الناتج المحلي لافتا الى أن هناك لوائح بناء تفصيلية مدرجة ويجري الآن العمل عليها.

ولفت الى ان المشروع الخامس يتمثل بالقضاء على ظاهرة السكن الاستثماري في مناطق السكن الخاص، موضحا ان هناك اجراءات يتم التنسيق بشأنها للقضاء على تلك الظاهرة.