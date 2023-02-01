تقرير «الشفافية الدولية».. صلة وثيقة بين الفساد والعنف

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: حذرت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير حديث نشرته، امس على موقعها الرسمي من أن «الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأوضحت أنه «بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 فإنه منذ عام 2017 لم يحرز أي بلد تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد». ويظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة، امس «انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم ولا يستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى الدول العربية الثلاثة التي سجلت أعلى من 50 نقطة على المؤشر الإمارات (67) وقطر(58) والسعودية (51) أظهرت بوادر تراجع هذا العام» وحلت الكويت في المركز(77 ) عالميا بـ42 درجة وتراجع مركز واحد عن السنة السابقة

ولفتت المنظمة إلى أن «تحركات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة بدوره يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم». ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).

وانخفض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38، وحصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50. وتقود الإمارات (67) وقطر (58) الدول العربية في مجموع النقاط، وسجلت البلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات، ليبيا (17) واليمن (16) وسورية (13).

وسجلت قطر (58) ومصر (30) أدنى درجات لهما منذ أصبح مؤشر مدركات الفساد قابلا للمقارنة في عام 2012.

ولا تزال معظم دول العالم غير قادرة على محاربة الفساد، ولم تحرز 95 في المائة من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، إلى أن «الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف».

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية «جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة». وأضافت «بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان».

ويذكر أن الدنمارك هي أقل دول العالم في حجم الفساد هذا العام بحصولها على 90 نقطة، وتليها فنلندا ونيوزيلندا. وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان يجعل هذه الدول «من أكثر الدول سلمية في العالم». كما جاء في التقرير أن «السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط».

