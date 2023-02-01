العاهل البحريني يدعو لحل «القضايا العالقة» مع قطر

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية حل «القضايا العالقة» مع قطر. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة بالمنامة، ترأسه الملك حمد ونوقشت فيه قضايا محلية وإقليمية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وخلال الاجتماع، شدد ملك البحرين على «دعم المملكة لكل ما يعزز التعاون بين دول المجلس التعاون ويحقق مصالح أبنائه».

ودعا ملك البحرين إلى «الالتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان قمة العلا».

ووفق الوكالة «أكد ملك البحرين على أهمية العمل على حل جميع القضايا والمسائل العالقة بين المملكة ودولة قطر الشقيقة بما يحقق التطلعات المشتركة ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها».

والموقف البحريني يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع، بينما لم تعلق عليه الدوحة، ولم تكشف المنامة طبيعة الملفات «العالقة» بين البلدين.

والأربعاء الماضي، أكدت البحرين استمرار اتصالات المسؤولين بين المنامة والدوحة «تحقيقا للخير»، معربة عن حرصها على «تماسك الخليج». وجاء ذلك التأكيد خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ووفق مراقبين، فإن الاتصال الهاتفي «النادر» بين قادة البحرين وقطر منذ المصالحة الخليجية يأتي وسط حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود «قضايا عالقة»، بين البلدين يجب حلها.

وفي فبراير 2021، ذكر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن قطر «لم تستجب» لدعوة وجهتها بلاده لبحث «القضايا العالقة»، معربا عن استعداد المنامة لبدء «مباحثات جادة» مع الدوحة.

