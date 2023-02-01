بلينكن يلتقي عباس لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس إلى الضفة الغربية المحتلة ليلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ختم جولة دبلوماسية مكثفة سعى خلالها لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت مصادر اميركية قبل وصول بلينكن الى رام الله انه سيحض مرة جديدة عباس على بذل المزيد من الجهود لوقف الهجمات على الإسرائيليين، وذلك في أعقاب وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل إثر العملية الدامية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين الخميس وأسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وانتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة مبدية مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من التدهور. ويجري بلينكن سلسلة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس وسيلتقي كذلك أطرافا من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني. وحض وزير الخارجية طرفي النزاع على اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء، وسط دوامة جديدة من أعمال العنف الدامية لم تنجح الدعوات الدولية إلى وقفها. واتخذت زيارة بلينكن المقرّرة منذ فترة طويلة والتي بدأها الأحد في مصر منعطفاً مختلفاً مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد محادثاتهما «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد». وقال «نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق الظروف للبدء باستعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء».

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس 5 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة فيما عم إضراب شامل حي جبل المكبر بالقدس استجابة لدعوة من الأهالي لإغلاق المحال التجارية وتعطيل مظاهر الحياة كافة احتجاجا على عمليات الهدم الانتقامية التي نفذها الاحتلال في الحي. وأغلق فلسطينيون بعض المداخل المؤدية إلى الحي بالإطارات المطاطية المشتعلة والحاويات، وقد شهد الحي في الأيام الأخيرة هدم منازل ومنشآت عامة تنفيذا لمقررات المجلس الأمني المصغر الذي عقد السبت الماضي، ردا على العمليتين المسلحتين اللتين نفذهما فلسطينيون في القدس نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد أصدر تعليمات بتسريع عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص.

