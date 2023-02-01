إسرائيل تنكل بالأسرى عبر قانون «سحب المواطنة»

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القدس المحتلة- الوكالات: صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بسحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلًا ماليًا من السلطة الوطنية الفلسطينية. ويستهدف القانون الذي أقرته قبل ذلك لجنة خاصة بالدرجة الأولى فلسطينيي 1948 والقدس الذي يشاركون في عمليات تستهدف الاحتلال الإسرائيلي أو يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المرتبات التي تصرف لعائلات الأسرى. ووفق ما نشره البرلمان الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن «اللجنة المشتركة» المكونة من أعضاء في عدة لجان بالكنيست صادقت بالإجماع في ختام سلسلة مداولات على اقتراح قانون «سحب المواطنة أو الإقامة لأي ناشط إرهاب يحصل على مخصصات بعد قيامه بتنفيذ عملية إرهابية». ونقل هذا الموقع عن رئيس اللجنة عن حزب «الليكود» أوفير كاتس أن القانون الذي عرض على الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين وصوت لصالحه بالقراءة الأولى 89 عضوا (من 120)- يحظى بتأييد المستويات الأمنية والائتلاف الحكومي ومعظم المعارضة. وسبق أن صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على القانون في 11 يناير الماضي، وبموجبه سيكون بمقدور وزير الداخلية أن يطلب من المحكمة إلغاء المواطنة لكل من يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر. أما في حال عدم ثبوت حصول المتهم على مخصصات، فإن القانون ينص على إبعاده من إسرائيل بعد قضاء عقوبته.

