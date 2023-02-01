المعارضة التركية تتعهد بإنهاء «النظام الرئاسي»

عربيات ودوليات

تعهد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتد لسبع سنوات في حال وصل إلى الحكم في مايو. وقدمت ستة أحزاب معارضة الليلة قبل الماضية في أنقرة برنامجها الانتخابي، وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي الأحزاب وضع حد لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصاً من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

وتوحدت أحزاب المعارضة الستة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم «طاولة الستة»، لوضع حد لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 14 من مايو. وأردوغان مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الوقت نفسه مع تلك التشريعية، وكان رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم أصبح رئيساً للبلاد في أغسطس 2014، وقد انتخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر ثم أعيد انتخابه عام 2018، وفي 2017 وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.

ووعدت المعارضة في حال انتخبت بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين، أي 400 من أصل 600 صوت. وتؤكد المعارضة أيضاً عزمها إلغاء المراسيم الرئاسية التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي، ولإلغاء «اتفاق إسطنبول» عام 2021، وهو معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما. وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكان إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه. ويعد التحالف الوطني أيضاً بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره مرتبطة بموافقة البرلمان. وتنوي المعارضة أيضاً القيام بخطوة رمزية وهي إعادة مقر الرئاسة إلى قصر «تشانكايا التاريخي»، إذ شيّد أردوغان على هضبة خارج أنقرة قصراً مثيراً للجدل ومؤلفاً من أكثر من 1100 غرفة، وقد جرى افتتاحه عام 2014 ويضم مسجداً ومكتبة وحديقة شتوية.

