العراق.. اعتقال أربعة متهمين جدد في «سرقة القرن»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت السلطات العراقية اعتقال أربعة متهمين ضمن ملاحقاتها للمتهمين بما سميت «صفقة القرن» وضبط حوالي 85 مليون دولار وكميات من الذهب كانت بحوزتهم اضافة الى عقارات وأرصدة في الخارج. وكشفت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق عن الايقاع بأربعة متهمين جدد ضبطت معهم مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية والتعرف على امتلاكهم لعقارات في داخل البلاد وخارجها. وقالت الهيئة إن «الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية فقد تم الإيقاع بأربعة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه في وقت سابق على قضية أخرى وأخذ اعترافاته». وأوضحت الهيئة ان المتهمين الأربعة الجدد المعتقلين هم المدير وزوجته ووسيطان في عملية غسل الأموال من دون ذكر أسمائهم وتاريخ عملية اعتقالهم. وأضافت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المعتقلين تبلغ مليارا و227 مليون دينار عراقي (حوالي 80 مليون دولار) و556 الفا و900 دولار أميركي فضلاً عن مقتنيات ذهبية بكمية كبيرة. وأشارت إلى أن من بين المضبوطات أيضا مستندات 11 عقاراً 9 منها داخل العراق واثنان خارجه كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة. وبينت أن المتهمين اعترفوا أيضاً على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ 3 ملايين و600 الف دولار أميركي.

