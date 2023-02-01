بايدن يحسم الجدل: لا «إف 16» لأوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة «لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16». جاء ذلك في مؤتمر صحافي فجر امس أجاب خلاله بايدن باختصار «لا» عندما سأله الصحافيون «عما إذا كان يؤيد إرسال مقاتلات «إف 16» إلى كييف». ويعد موقف الرئيس الأميركي بمثابة اعتراض على طلبات أوكرانيا بالحصول على طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» بعدما أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا إرسال دبابات قتالية لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للغزو الروسي هو «أمر غير مستبعد»، محذرا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع. وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال بشأن إمكان تلبية طلب كييف تزويدها طائرات مقاتلة «لا شيء مستبعدا من حيث المبدأ». بدوره أكد وزير الدفاع النرويجي أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن»، ملمحا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في نهاية مارس. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من أن آخر عنصر في العلاقات الثنائية بين روسيا وأميركا «معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية» ستنتهي خلال 3 سنوات دون وجود بديل لها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو يمكن أن تتصور عدم وجود اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين عندما ينتهي تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» لعام 2011 بعد عام 2026، قال ريابكوف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا نوفوستي) «هذا سيناريو ممكن للغاية»، حسب قوله. وقال ريابكوف «لسوء الحظ، إذا استرشدنا بالمبدأ القائل بأن المصالح الذاتية للولايات المتحدة لها الأولوية ويمكن تجاهل كل شيء آخر، فقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية من واشنطن تفكيكًا متعمدًا لأهم عناصر هيكل اتفاق الحد من التسلح، بما في ذلك طبيعته المتعددة الأطراف، وليس فقط العناصر الثنائية مع الاتحاد الروسي». في غضون ذلك ، قالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية حققت تقدما طفيفا على محور بلدتي بافليفكا وفوليدار في دونيتسك، كما ذكرت قناة «الجزيرة» نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية أن مدينة باخموت تشهد أشرس المعارك، في المقابل، أعلنت أوكرانيا تدمير سرية استطلاع روسية كاملة.

