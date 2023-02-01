ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه يثق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مشاركته لمقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي تشارلز مكغونيغال. جاء ذلك في منشور لترامب على موقع «Truth Social» الاجتماعي الخاص به، حيث أشار الرئيس الأميركي السابق إلى التعليقات التي أدلى بها بعد اجتماعه مع بوتين في هلسنكي، عام 2018 عندما قال إنه «لا يرى أي سبب» لتدخل روسيا في انتخابات عام 2016 على الرغم مما أفاد به مكتب التحقيقات الفدرالي «FBI» وصرح ترامب بأنه «يثق في بوتين أكثر من (أصحاب الهمم الواهنة) ممن يعملون في الاستخبارات الأميركية» أثناء مشاركته لمقال تشارلز مكغونيغال المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، أحد الشخصيات البارزة في تحقيقات المكتب بشأن علاقات حملة ترامب مع روسيا قبل انتخابات 2016.

وقد تم القبض على مكغونيغال اخيرا للاشتباه في عدد من الجرائم، بما في ذلك ما قيل إنه «العمل مع الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات». وتابع ترامب، في منشوره «أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة بشكل أساسي من أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا. كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاص سيئين حقا مثل جيمس كومي، مكابي (الذي كانت زوجته تساعد من قبل هيلاري كلينتون عندما كانت قيد التحقيق!) وكذلك برينان، بيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC)، وعشيقته ليزا بيج». وقال ترامب: «الآن أضف إلى هؤلاء مكغونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟»

