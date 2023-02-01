فنلندا: المساس بالكتب المقدسة «ممنوع قانوناً»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت صحفة فنلندية أن مجلس الشرطة الوطنية يعتبر حرق الكتب المقدسة «جريمة يعاقب عليها». وقالت مسؤولة الشرطة فيسا بيهاجوكي «لو تم التخطيط لحرق المصحف، لكانت الشرطة قد أبلغت منظم المظاهرة مسبقا أنه لن يُسمح له بذلك». وذكرت الصحافة أن القانون الفنلندي على عكس الدول الإسكندنافية الأخرى، فهو يحمي «السلام الديني» ويمكنه أن يعاقب على انتهاكه. وفي 21 يناير الفائت أحرق زعيم حزب «هارد لاين» اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه هذا العمل الاستفزازي كما كرر الجمعة الماضية فعلته الاستفزازية أمام مسجد تابع لجمعية الجالية الإسلامية عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفغ التابع لكوبنهاغن وحاول استفزاز المصلين في المسجد. وعلى الرغم من إبداء تركيا بعض الانفتاح، جدّدت فنلندا التأكيد على أنها ما زالت تأمل الانضمام مع السويد إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمة مرتقبة للتحالف في يوليو.