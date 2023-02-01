ميسي: كأس العالم نادتني

دوليه

قال الارجنتيني الدولي ليونيل ميسي المتوج بلقب مونديال قطر 2022، أول من امس، إنه شعر أن كأس العالم «نادتني»، بعدما قاد بلاده الى اللقب الثالث في تاريخها.

وقال في حديث مع إذاعة أوربانا بلاي التي تتخذ من بوينوس أيرس مقرًا لها «كأس العالم نادتني، قالت لي «تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني». رأيتها تلمع في هذا الستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد (عندما قررت تقبيلها)».

وأقرّ المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات أنه كان يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل الاسطورة دييغو مارادونا، لكن الأخير توفي في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية الارجنتين تحقق لقبها الثالث في تاريخها والاول منذ الاخير بقيادته في 1986.

وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي في هذا الصدد «كنت سأكون سعيدًا لو سلّمني دييغو الكأس، حتى يتمكن على الأقل من رؤية الأرجنتين تتوج باللقب. لقد أحب المنتخب كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني». وتابع مهاجم برشلونة الاسباني السابق «فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها».

وحقق منتخب «التانغو» الفوز عل حساب فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادل 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي. وفي مسيرته، خسر ميسي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات نهائية في كوبا أميركا قبل أن يحقق لقب نسخة 2021. وأردف ابن الـ35 عامًا «حسنًا، لم يبق شيء، فزت بكل شيء مع المنتخب وبرشلونة وعلى الصعيد الفردي».

